Экипаж Ми-35М громит подразделения ВСУ с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как экипаж Ми-35М громит подразделения ВСУ с воздуха

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне спецоперации на Украине.

Экипаж армейской авиации Военно-космических сил России на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Для выполнения боевой задачи вертолет отработал по целям с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8. Координаты передал экипажу авианаводчик. Боевая задача была успешно выполнена, а наши бойцы осуществили противотанковый маневр и вернулись на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.