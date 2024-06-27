«Каждый четвертый пациент»: названы два симптома, указывающие на онкологию

Проктолог Смирнова: кровяные выделения при дефекации могут быть симптомом рака

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Выводы основаны на историях болезней порядка 25 миллионов человек моложе 50 лет.

Самыми частыми симптомами, после которых у пациентов диагностируют онкологию в течение полугода, являются боли в животе и кровяные выделения при походе в туалет. К такому выводу пришли профильные ученые, передает медицинский журнал JAMA Network Open.

Речь идет о колоректальном раке. Выводы основаны на результатах исследования историй болезней порядка 25 миллионов пациентов моложе 50 лет.

«Каждый четвертый пациент жаловался на нарушение ритма дефекации, включая появление запоров, диареи или их чередование. Другими распространенными симптомами служили потеря аппетита и анемия. Время от момента появления первичных симптомов до постановки диагноза КРР составляло, в среднем, от четырех до шести месяцев», — отмечают исследователи.

С выводами зарубежных коллег согласна врач-онколог и проктолог Елена Смирнова. По ее словам, указанные симптомы являются поводом немедленно обратиться к специалисту для обследования, чтобы своевременно выявить возможное заболевание и, соответственно, начать лечение.

Последнее, как подчеркивает онколог, является распространенной проблемой — часто пациенты игнорируют проблемы и не торопятся в больницу.

«К сожалению, я в своей практике часто сталкиваюсь, что пациенты годами смотрят на выделение крови во время дефекации, принимают слабительные, если у них запор, но к врачу не идут», — отмечает врач в своем Telegram-канале.

Смирнова напоминает: чем позднее начинается лечение, тем сложнее оно будет протекать и тем меньше шансов на благоприятный исход.

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