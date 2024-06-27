Фото: Мэрия Воркуты

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девять вагонов сошли с рельсов накануне вечером.

После происшествия с поездом в республике Коми пропали два пассажира. Об этом 5-tv.ru сообщил депутат совета муниципального округа Инты Олег Меладзе.

«На момент 23:30 по Москве, нет информации о двух пассажирах, ехавших в десятом вагоне — мужчине, ехавшем в восьмом купе и молодой девушке 15-16 лет, с шестого купе», — рассказал депутат.

Во время происшествия перевернулось несколько вагонов. Больше всего досталось десятому. Он отцепился от девятого вагона и принял на себя столкновение с землей, когда упал с насыпи.

Всех непострадавших и людей с легкими травмами перевели в уцелевшие вагоны в начале состава.

Потерпевшим оказали медицинскую помощь. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили специальным поездом в Инту. Там ими занялись врачи. Остальных пассажиров довезут до станции Печора. Оттуда они при желании отправятся по своему пути следования.

«Как такового ПВР (Пункт временного размещения) может и не понадобится. Утром буду иметь информацию более конкретизированную. Больше сейчас волнует судьба двух пропавших пассажиров», — заявил Меладзе.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры эвакуации пострадавших после схода поезда в Коми.