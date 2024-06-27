Круглая дата: Путин поздравил Зюганова 80-летием

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент встретился с лидером КПРФ лично.

Президент РФ Владимир Путин встретился с Геннадием Зюгановым. Несмотря на поздний час, глава государства лично поздравил бессменного главу КПРФ с круглой датой, Геннадию Андреевичу исполнилось 80.

В рядах компартии Геннадий Андреевич почти всю сознательную жизнь. Политик четырежды баллотировался на пост президента и каждый раз уверенно занимал второе место.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР.