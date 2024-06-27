Икону вернули домой: Путин поклонился «Святой Троице» в Лавре

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В минувшие выходные святыню установили на ее историческом месте.

В Троице-Сергиевой Лавре сегодня завершилась история, начавшаяся около сотни лет назад. Именно в начале прошлого века из собора забрали икону «Троица» кисти Андрея Рублева. И вот только сейчас ее вернули на место, по просьбам верующих и согласно поручению, которое еще в мае прошлого года дал президент. Сегодня Владимир Путин сам приехал посмотреть на реликвию начала XV века. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев увидел, как это было.

Икону на днях по поручению Путина переместили в Троице-Сергиеву Лавру. Собственно говоря, вернули домой. Она жила в главном храме Сергиева Посада полтысячи лет, пока в 1929-м большевики ее не изъяли и не отправили в музей. В 2023 году она была выставлена в Храме Христа спасителя — временно.

И вот, теперь Троица вернулась в Лавру, в Троицкий собор. Это не совпадение: она для него и писалась, да и сам собор назван по ее имени. И теперь ее можно будет там видеть постоянно.

Лавра еще в советские времена, когда Сергиев Посад назывался Загорском, была культовым сооружением. Она служила мостом между религией и народом в стране, как тогда казалось, победившего атеизма.

Сейчас другие времена и другая история. Троице-Сергиева Лавра — центр паломничества россиян. Большинство в этот день приехали просто так, а о приезде Путина узнали на месте.

Самому президенту в это время докладывали о планах развития города. Более полутора миллиона паломников, а в перспективе 2030 года — до пяти миллионов, как было сказано, «если будут соответствующие условия». Над их созданием работают.

«Все мы знаем, что у Лавры особая миссия. Это не туристический объект, это мощнейший источник проповеди и веры. Мы изучили, как устроены большие и маленькие духовные центры мировые, выявили определенные, присущие им функции, и, учитывая изначально поставленную задачу, сформулировали концепцию пространственного развития города Сергиев Посад со своей отдельной философией», — рассказал председатель комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Троица Рублева — еще один центр притяжения. Были слышны сомнения, что иконе в храме придется худо, ведь в музее для нее обеспечивали идеальные условия. Тех, кто сомневался, успокоили: в Лавру икона прибыла на спецранспорте для профессиональной перевозки произведений искусства. В храме ее установили в специально изготовленный киот с необходимым для сохранения иконы климатом — с системой автоматического контроля за температурой и влажностью, а заодно бронированным стеклом с защитой от ультрафиолета. Президенту обо всем этом доложили, после чего Путин вышел к терпеливо ожидавшему народу.

Граждане довольными разошлись по домам, икона осталась у себя дома — в храме, для которого и была предназначена.