Опубликованы кадры эвакуации пострадавших после схода поезда в Коми

Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru

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Всего пострадали 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое.

Еще девять человек удалось доставить на пожарном поезде на железнодорожную станцию Инты Республики Коми, сообщили в МЧС России.

«Всего перевезено 14 пострадавших. Сотрудники МЧС России транспортируют травмированных в карету скорой помощи», — сказано в сообщении.

Происшествие произошло около 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое.

В Интинской больнице уже готовы койки для приема пострадавших, все необходимые медикаменты есть в наличии. Также в городе развернули пункты временного размещения, где также можно будет получить медицинскую помощь.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

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