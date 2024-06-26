Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракетных ударов

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Президент проводит совещание по теме развития отечественного кораблестроения.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости защищать российский флот от дальнобойных ракетных ударов. Об этом он сообщил в рамках совещания по развитию кораблестроения.

На повестке встречи вопросы обеспечения обороны и безопасности государства, а также обсуждение возможностей досрочного развития отечественного флота и судостроения.

Во время беседы президент заметил, что российский флот нужно защитить от возможных ударов «уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей».

Путин также добавил, что сейчас кораблестроение успешно развивается и арсеналы флота пополняются новыми кораблями. Ожидается, что только до конца 2024 года российские предприятия передадут Минобороны более 40 судов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ показало кадры электронных ракетных пусков на учениях ядерных сил.