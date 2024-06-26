В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при сходе поезда в Коми

Минздрав: при ЧП с поездом в Коми пострадали до 40 человек, 7 из них — тяжелые

Фото: соцсети

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Среди пострадавших есть ребенок в тяжелом состоянии.

В результате схода с рельсов девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, на месте ЧП работают шесть бригад скорой помощи. Продолжается эвакуация пострадавших. В Интинской больнице уже подготовили койки для приема пострадавших, все необходимые медикаменты имеются в наличии, добавил Кузнецов. Также в городе развернули пункты временного размещения, где также можно будет получить медицинскую помощь.

«В Инту дополнительно направлены вертолеты с медицинскими бригадами для усиления и, при необходимости, эвакуации пострадавших в другие стационары республики. Будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров», — отметил он.

Происшествие произошло около 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело.

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