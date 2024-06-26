С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Пятеро из них в тяжелом состоянии.
На пожарном поезде в Интинскую Центральную Городскую Больницу с места схода пассажирского поезда Воркута- Новороссийск эвакуировали 14 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Врачи уже прибыли на место ЧП. Как в беседе с 5-tv.ru отметила лава Коми Владимир Уйба, добраться до место крушения — задача непростая. Ведь произошло все посреди тайги и болот.
Тем не менее, четыре бригады врачей на месте и оказывают помощь пострадавшим. По данным местных властей, десять человек из общего числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
После схода вагонов поезда с рельсов было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. По предварительной версии РЖД, причиной ЧП стало размытое в результате обильных осадков полотно.
Ранее 5-tv.ru сообщал о 40 пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск.