Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пятеро из них в тяжелом состоянии.

На пожарном поезде в Интинскую Центральную Городскую Больницу с места схода пассажирского поезда Воркута- Новороссийск эвакуировали 14 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Врачи уже прибыли на место ЧП. Как в беседе с 5-tv.ru отметила лава Коми Владимир Уйба, добраться до место крушения — задача непростая. Ведь произошло все посреди тайги и болот.

Тем не менее, четыре бригады врачей на месте и оказывают помощь пострадавшим. По данным местных властей, десять человек из общего числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После схода вагонов поезда с рельсов было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. По предварительной версии РЖД, причиной ЧП стало размытое в результате обильных осадков полотно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о 40 пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск.