Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми

Глава Коми Уйба: добраться до места схода поезда сложно из-за тайги и болот

Фото, видео: © РИА Новости; Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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К пострадавшим направили специальный пожарный поезд МЧС.

Медицинским работникам сложно добраться до места схода поезда в Коми из-за таежной местности и болот. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru сообщил глава Коми Владимир Уйба.

К пострадавшим направили бригады скорой помощи, но их прибытие затрудняется тем, что в том месте, где случилось происшествие, находится множество болот. Он также сообщил, что сформированы бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты.

«Там нет дороги никакой — там тайга и болота», — рассказал глава Коми.

Он объяснил сложности и тем, что на перемещение по воздуху уйдет непозволительно много времени — около пяти часов.

По имеющейся информации, сошло девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск, в которых находилось 232 человека. По предварительным данным, погибших нет. Местные власти сообщили о 20 пострадавших. Среди них есть тяжелые.

Сотрудники местной администрации проинформировали, что в Инте подготовили два пункта временного размещения пострадавших. Им предоставят сухой поек и постельные принадлежности.

Врачи также направляются к пострадавшим на специальном пожарном поезде МЧС.

Ранее рассказывал, что названа предварительная причина схода поезда с рельсов в Коми.