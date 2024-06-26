Возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов поезда с рельсов в Коми
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Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Глава республики вылетел на место аварии под Интой.
Возбуждено уголовное дело по факту схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск в республике Коми. Об этом сообщает местное отделение Следственного Комитета — МСУТ СК РФ.
Пока, по предварительной информации, погибших нет. Вся информация о пострадавших уточняется. На место вылетел глава республики Коми — Владимир Уйба.
К месту происшествия направлены все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. По оказанию помощи пассажирам принимаются все необходимые меры.
На данный момент приостановлено движение поездов на участке.