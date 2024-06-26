Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
К месту происшествия направлены все оперативные службы.
Сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда маршрута Воркута — Новороссийск. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РЖД.
К месту происшествия направлены все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. По оказанию помощи пассажирам принимаются все необходимые меры.
На данный момент приостановлено движение поездов на участке.