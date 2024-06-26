Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми

Дарья Евстрахина 46 0
Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми
Эксклюзив

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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К месту происшествия направлены все оперативные службы.

Сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда маршрута Воркута — Новороссийск. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РЖД.

К месту происшествия направлены все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. По оказанию помощи пассажирам принимаются все необходимые меры.

На данный момент приостановлено движение поездов на участке.

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