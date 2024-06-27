«Мозоли на языках»: как Волочкова относится к хейту со стороны коллег

Волочкова рассказала, что сталкивается с хейтом на протяжении всей своей жизни

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Экс-прима Большого театра раскрыла все секреты шоу-бизнеса.

Балерине Анастасии Волочковой не всегда удается противостоять хейту в сфере шоу-бизнеса, поэтому она предпочитает не подпускать к себе коллег. Прима призналась, что не дружит ни с кем из знаменитостей, потому что не хочет иметь дела с лицемерными и двуличными людьми.

О ненависти со стороны звезд Волочкова рассказала эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

«Шоу-бизнес — это та же клоака целующихся змей, как Большой», — отметила танцовщица.

Прима не раз сталкивалась с предательством и хейтом во время работы в главном театре страны. По словам знаменитости, коллеги и поклонники, выглядевшие дружелюбно, нередко подставляли солистку и клеветали на нее.

«В моем случае плата за успех — это не травмы, это не увечья, не те мозоли на ногах, понимаешь, и перевязанные стопы, потому что мои мозоли гораздо ярче и красивее, чем мозоли на языках злых людей», — заявила балерина.

Волочкова отметила, что часто встречается с осуждением со стороны незнакомых людей. По ее мнению, хейтеры должны нести ответственность за сказанные слова. Балерина регулярно сталкивается с клеветой и унижениями, но уже относится к ним спокойнее. Предательства некоторых близких людей закалили приму и заставили ее переоценить свои взгляды на жизнь.

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