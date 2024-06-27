Спасительная слава: актер Роман Курцын был вынужден ночевать на вокзале

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Чтобы участвовать в съемках, звезда «бомжевал» и тайно мылся в раковине на работе. Стоила ли игра свеч?

Актер Роман Курцын спал на Ярославском вокзале из-за нехватки денег в начале своей карьеры. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Ныне знаменитый актер поделился, что в прошлом для участия в своих первых съемках, ему приходилось многим пожертвовать. Он был в массовке, а ей платят ничтожно мало, но Роман не упускал никакой возможности для достижения цели, потому выживал, как мог.

«У меня не было денег. Спал на сумке, приезжал в павильон, там была раковина, где я мыл ноги, другие части тела, чистил зубы и шел в кадр», — рассказал Курцын.

Страдания Курцына оказались не напрасными. В последствии он снялся не в одном известном фильме на ведущих ролях. В его кинобиографию вошли: «Отель Элеон», «(НЕ)идеальный мужчина», «Доктор Тырса», «Балканский рубеж», «Меч» и другие картины.

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