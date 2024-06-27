Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Ying; 5-tv.ru

Глава МИД Великобритании заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время и не только.

Европейский политик попал в неловкую ситуацию — все из-за Украины. Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, как они утверждают, розыгрыша министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона во время видеозвонка от имени Петра Порошенко.

Во время разговора британский министр заявил, что Лондон просит Париж воздержаться от эскалации конфликта и называет порочной идею Макрона отправить войска НАТО на помощь Киеву. О чем еще шла речь? И как все это расценивают в Москве — узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Дэвид Кэмерон тщетно пытался понять, где находился его собеседник. Правды с той стороны экрана ему никто не скажет: бывший британский премьер, а ныне глава Форин-офиса, общается не с настоящим Порошенко, а с пранкерами Вованом и Лексусом.

«Кэмерон его уже раньше знал, поэтому для него это не чужой человек. И почему бы не обменяться мнениями», — уточнил пранкер Вован (Владимир Кузнецов).

Поэтому Кэмерон и признается честно: для того, чтобы украинский конфликт был как можно более долгосрочным и кровавым, Великобритания сделала больше других.

«Наше правительство продвинулось дальше всех в вопросах многолетних обязательств по финансовой помощи, ракет StromShadow и подготовки военных. Я думаю, что мы, вероятно, одни из самых рьяных союзников!» — заявил министр иностранных дел Великобритании Кэмерон.

Кэмерон был щедр на откровения. Так, по его мнению, вожделенного членства в НАТО Украине не видать. На ближайшем саммите в Вашингтоне традиционно выразят глубокую поддержку стремлению Незалежной в Альянс, а украинцам Кэмерон предлагает не расстраиваться и не обострять ситуацию.

«Я имею в виду, что приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем — у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом», — отметил глава британского МИДа.

Адресат этих заявлений — явно не бывший, а нынешний президент Украины. Зеленский и его радикальные высказывания становятся проблемой для западных элит. Настолько, что уже в российском МИДе задаются вопросом: а вдруг европейский эстеблишмент знает, что общается с пранкерами, и использует эту площадку для того, чтобы высказывать то, что думает на самом деле.

«По поводу того, почему такие, прямо натовские силовики попадаются на „прожарку“ Вована и Лексуса. Я думаю, что тут много причин. Одна из них, я думаю, что российские пранкеры крайне популярны и многие хотят у них засветиться», — считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На словах Украину, конечно, очень ждут и в НАТО, и в ЕС. Переговоры о вступлении в Евросоюз, которые начались накануне, — это «значительный» шаг на практически бесконечном пути.

«Запущенный сегодня процесс вступления будет сложным. Он потребует приверженность реформам в ключевых сферах, включая верховенство закона, реформы судебной системы и борьбу с коррупцией», — уточнила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб.

Важный вопрос — что будет с Украиной, если выборы в США выиграет Трамп. И такой вариант более чем реален, учитывая, что Кэмерон недавно ходил с ним ужинать, то есть «наводить мосты». Во время встречи настаивал: с Путиным надо не договариваться, а воевать.

«Моей целью было убедить его не блокировать деньги для Украины. Сегодняшний Путин гораздо более радикален, чем тот, с которым вы имели дело во времена Минска или с которым имел дело Трамп. И я думаю, нам нужно убедить в этом Трампа. Трамп считает, что можно заключить какую-то легкую сделку», — поделился Кэмерон.

В НАТО тем временем новый генсек, бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила его с назначением туманным «настали трудные времена». Объединенная Европа больше других на Западе страдает от этого конфликта.

«Огромная проблема Украины с самого начала этой войны — это то, что за вооружение надо платить. Да, часть поставляется бесплатно, например, Францией и в меньшей мере Германией. Но американцы ничего не дают за бесплатно», — заявил экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе в интервью порталу Club des Vigilants.

И Кэмерон подначивает: этого мало.

«В Германии немцы могли бы сделать больше, без сомнения. Поэтому это должно стать целью для Украины — попытаться убедить их. Французы сейчас полны энтузиазма. Как вы знаете, Макрон внес существенные изменения. Но я думаю, что нужно кое-что сделать, чтобы убедиться, что они доведут дело до конца», — отметил Кэмерон.

Курс, который продвигает Кэмерон, вполне ложится в логику Великобритании, которой она придерживалась столетиями. Соединенное королевство со времен Британской империи не изменяет принципу «разделяй и властвуй».

Великобритания вышла из ЕС и сейчас последовательно преследует цели ослабления не только России, но и своих европейских соседей, подталкивая их к активному вовлечению в самоубийственную войну, как санкционную, так и вполне себе настоящую.