Убрали свои же «союзники»? В Киеве обнаружили тело атташе посольства США

Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский дипломат прибыл на Украину 15 июня, а спустя десять дней его нашли в номере отеля без признаков жизни.

В киевской гостинице Hilton обнаружили мертвым атташе посольства США на Украине. Следов насилия на теле не найдено. Об этом в Telegram-канале сообщило издание Украины «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Вчера около 11:00 в гостиничном номере гостиницы Hilton был найден труп атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия», — говорится в сообщении.

В публикации не приводятся имя и фамилия атташе. Однако отмечается, что американский дипломат прибыл на Украину 15 июня. При этом в медицинских показателях, предоставленных посольством США, говорится о высоком уровне холестерина у мужчины.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в СИЗО. Он находился в «Матросской тишине» в Москве.