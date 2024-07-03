«Просто говорить»: кому и зачем нужен культурный код

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Целью документального фильма «#Культурный код. Россия» является вовлечение общества в дискуссию и поиски ответа на вопросы о поиске собственной национальности.

Все национальности так или иначе имеют свои особенности, а понимание своего менталитета, традиций и истории еще больше сплачивает людей. Из-за ряда обстоятельств была потеряна нить между собой и своей принадлежностью к народу. Какую роль играет понимание русского культурного кода, выяснил корреспондент 5-tv.ru на премьере документального фильма «#Культурный код. Россия» в Малом зале Центрального академического театра Российской Армии.

По словам народного артиста РФ Александра Лазарева, нужно помнить, что в Великой Отечественной Войне одержали победу советские солдаты, а первым человеком в космосе был Юрий Гагарин. Понимание русского культурного кода нужно для осознания величественности нашего народа.

«Невероятное давление происходит на нас, на нашу душу, на наше самосознание русское со всех сторон. Со всех сторон, со всех границ как говорится. И мы не должны этому поддаваться», — отметил актер.

В короткометражном кино «#Культурный код. Россия», генеральным продюсером которого стала Арина Шарапова. В картине раскрывается тема устоев и ценностей, которые были заложены в нас изначально.

«Нам надо самим понять, какие мы: милосердные, справедливые, мы любим правду, нам важна свобода, нужно, чтобы мы разговаривали друг с другом. Все эти понятия, они в этом фильме», — поделилась мыслями заместитель председателя Общественной палаты города Москвы.

Движущей силой человека является именно знание своих корней, добавил Лазарев. Чтобы испытывать счастье и чувство свободу, нужно помнить о своей принадлежности, а не отказываться от нее. Только в этом случае человек сможет испытать спокойствие.

«Не теряй корней, конечно, корни — это так важно, твои корни — это твоя семья», — высказался артист.

Более того, фильм был снят в формате дискуссии, целью которого являлось вовлечение в дискуссию о сути русского культурного кода, проявленного в языке и литературе, кино и театре, изобразительном искусстве и музыке, а также в традициях и истории России.

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