Выставку «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллионный гость

Фото: Пресс-служба Выставки "Россия"

Им стал житель Волгограда Егор Морозов.

Международную выставку-форум «Россия» посетил 17-миллионный гость. Им стал житель Волгограда Егор Морозов, приехавший на ВДНХ со своей семьей — супругой Ольгой и двумя сыновьями Иваном и Андреем.

Юбилейные гости получили в подарок сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, который им вручили от выставки и правительства региона.

«Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что Выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть какая у нас большая и великая страна», — признается Егор Морозов.

Путешествие организовано АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области». Семья посетит самые красивые и значимые места Нижнего Новгорода: кремль, музей «Русское искусство», Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и, конечно, Верхне-Волжскую набережную. Кроме того, гостей ждут речная прогулка по Оке и Волге и поездка в Городец, город, знаменитый сохранением традиций и народными художественными промыслами.

«Мы предложим семье 17-миллионного посетителя насыщенную программу, чтобы за эти три дня они убедились в том, что Нижний Новгород — 100% настоящая Россия! Здорово, что организаторы Выставки „Россия“ предоставили возможность посетителям вживую ознакомиться с одним из субъектов нашей большой и красивой страны!» — говорит заместитель Председателя Правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

Посетителям доступны экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

«Сейчас на нашей выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тысяч человек в сутки. Хочу напомнить, что 8 июля выставка закрывается: те, кто еще не успел ее посетить — милости просим в гости!» — отмечает генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова.