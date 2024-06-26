Не дожил до суда: лидер Таганской ОПГ умер в СИЗО

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он находился в «Матросской тишине» в Москве.

Главарь Таганской организованной преступной группы (ОПГ) Григорий Рабинович скончался в ночь на 26 июня в СИЗО № 1 в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, Гриша Таганский — под таким именем он был известен в криминальных кругах — умер от сердечного приступа в «Матросской тишине». Также собеседник отметил, что Рабинович болел. Его тело направят в судебный морг.

Процесс по делу Таганской ОПГ идет уже долгое время, преступников обвиняют в том числе в причастности к убийству гендиректора ОАО «Роспищепром» и знаменитого авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). Окончательное обвинение главарям банды Рабиновичу и Игорю Жирноклееву, а также десяти ее участникам было предъявлено в июне 2020 года.

ОПГ перестала существовать, когда в январе 2019 года задержали и привлекли к уголовной ответственности руководителя группы Игоря Жирноклеева.

Ранее 5-tv.ru писал, что серийного маньяка, кормившего свиней своими жертвами, убили в тюрьме. Роберт Пинктон был приговорен к пожизненному заключению в 2007 году.