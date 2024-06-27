Пока не стало поздно: как распознать наркозависимость у подростка

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

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Главное не обвинять ребенка, а постараться завоевать его доверие.

Наркомания среди подростков — распространенная и непредсказуемая проблема, которая может настичь даже самые благополучные семьи. Врач-нарколог-психотерапевт Сергей Кузнецов рассказал изданию «Известия» о первых признаках, по которым родители смогут определить наркозависимость у их детей на ранних этапах.

По словам специалиста, подтолкнуть ребенка на употребление веществ может как давление со стороны сверстников, так и стресс, тревожность или проблемы с самооценкой. Зачастую, запрещенные вещества пробуют те дети, у которых нет эмоциональной связи с родителями — такое часто случается даже в обеспеченных и благополучных семьях.

Первым симптомом, который проявляется на ранних стадиях употребления, являются перемены в поведении. Прогулы, снижение успеваемости, конфликты с учителями и одноклассниками, раздражительность, нарушения сна и аппетита — эти признаки родители часто упускают из вида, списывая все на гормональные изменения, однако за ними следуют куда более очевидные симптомы.

Они включают в себя физиологические проявления — красные глаза, стеклянный или бегающий взгляд, резкие перемены в весе, проблемы с кожей и волосами.

«Наркотики оказывают разрушительное воздействие на организм, а их длительное применение способно привести к изменениям структуры и работы мозга. Нарушается когнитивная функция, память, способность принимать решения взвешенно.

Большое влияние вещества оказывают на сердце и сосуды: может развиться нарушение сердечного ритма, повышение или понижение артериального давления, у таких подростков риск развития инфаркта и инсульта во взрослом возрасте намного выше», — отметил нарколог.

Более того, со временем начинают страдать печень и почки, из-за высокой нагрузки снижается общий иммунитет. Страдает ментальное здоровье — может развиваться депрессия, тревожность и даже склонность к суициду.

Если родители замечают странное поведение подростка — большой ошибкой будет сразу обвинять его в чем-либо. Взрослому стоит поговорить с чадом, высказать свои опасения и тревоги, привести грамотные аргументы. Зачастую ребенок не задумывается о последствиях употребления запрещенных веществ, поэтому важно в красках рассказать ему о том, что ждет любого наркомана в обозримом будущем.

Если подросток осознал проблему и пошел вам навстречу — вместе с ним стоит посетить нарколога или психотерапевта. Врач назначит необходимые обследования, даст рекомендации по лечению, а также выпишет поддерживающие препараты. Помимо физиологического лечения важно также проработать причины зависимости с психиатром, чтобы наладить с ребенком доверительные отношения и научить справляться со стрессом иными способами.

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