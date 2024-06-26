СК потребовал заочно арестовать экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Она обвиняется в публичном оправдании терроризма.

Следственный комитет потребовал заочно арестовать экс-телеведущую одного из федеральных каналов Фариду Курбангалееву*. Об этом стало известно из базы данных судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что в отношении журналистки возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В частности, речь идет о статье 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Стоит упомянуть, что на прошлой неделе экс-ведущую Курбангалееву объявили в России в розыск, сейчас она живет в Праге.

Фарида Курбангалеева родилась и выросла в Казани — столице Татарстана. Журналистка долгие годы работала на одном из федеральных телеканалов. Сейчас же она находится за границей и выступает против проведения специальной военной операции России по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что убийцу военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову** отправили в колонию — она получила рекордный срок.

В апреле 2023 года бывший экономический советник ФБК*** Владимир Милов**** после новости о совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, на YouTube-канале призвал к новым убийствам. В настоящий момент Милов находится в уголовном розыске.

* — внесена в России в список террористов и экстремистов

** — внесена в список террористов и экстремистов в России

*** — признан в РФ экстремистской организацией, запрещен в России.

****- признан в РФ иностранным агентом.