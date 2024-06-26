Семейные ценности: госпошлина за расторжение брака вырастет в восемь раз

Размер госпошлины за расторжение брака может вырасти в восемь раз в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com / Павел Бедняков

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Об этом заявили в Министерстве финансов.

В Министерстве финансов Российской Федерации заговорили о том, чтобы повысить размер госпошлины за расторжение брака в восемь раз. Такие изменения были предложены в проекте поправок к масштабному налоговому законопроекту, который в первом чтении был принят Госдумой 20 июня.

Сегодня пошлина составляет всего 650 рублей, однако согласно новым поправкам, ее планируется поднять до пяти тысяч рублей, что почти в восемь раз больше.

Более того, это не единственная пошлина, размеры которой планируется увеличить — за официальную смену имени с выдачей соответствующего свидетельства отныне придется заплатить не 1600 рублей, а так же пять тысяч.

Предварительно, изменения могут вступить в силу уже первого января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля.