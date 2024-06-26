Ушла эпоха. Мессенджер ICQ официально завершил работу

Фото: Гребенщиков Михаил / ТАСС

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Сервис просуществовал 28 лет, с 1996 года.

Мессенджер ICQ («I seek you») или в переводе на русский язык — «Я ищу тебя», который принадлежит компании VK, официально завершил работу с 26 июня. Об этом сообщается на сайте сервиса.

«Сервис [ICQ] завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в сообщении.

О соответствующем решении ICQ предупреждал еще в мае. При этом причины такого шага не назывались.

Как рассказал руководитель направления «Киберразведка» системного интегратора по информационной безопасности компании «Бастион» Константин Ларин в беседе с Газетой.ру, сервис ICQ особенно в 2000-х годах пользовался наибольшей популярностью у злоумышленников.

Кроме того, ICQ был наиболее удобен для анонимов, ведь он не требовал сложной верификации. Так, до 2012 года для получения аккаунта в мессенджере не нужно было вводить номер телефона.

Кроме того, хакер Net-Worker объяснил, что в последние годы ICQ был умеренно популярен. Однако сервис постепенно терял своих пользователей. Так, интерес к ICQ падал по мере роста актуальности уже другого мессенджера — Telegram.

ICQ был создан в 1996 году израильскими студентами. В 1998 году права на мессенджер купила американская компания AOL. В 2010-м сервис ICQ за 187,5 миллиона долларов выкупил фонд Юрия Мильнера, экс-совладельца Mail.ru Group.

В 2014 году у ICQ обновили интерфейс и добавили функции. Однако сервис продолжил терять пользователей. При этом в 2019 году Роскачество внесло ICQ в рейтинг самых популярных в России мессенджеров, отметив его высокую функциональность.

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* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны