«Знаменитые Белые ночи»: Дьяченко считает «Алые паруса» прогремевшим на весь мир праздником
Александр Дьяченко назвал «Алые паруса» знаменитым праздником
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Актер после окончания школы хотел поступить в Ленинградский театральный институт, однако объективно оценив свои силы, передумал.
«Алые паруса» — всемирно-известный праздник. Об этом заявил звезда сериала «Закон тайги» Александр Дьяченко в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.
«Замечательный праздник», — отметил Дьяченко.
По его мнению, праздник «Алые паруса» стал неотъемлемой частью культурной столицы. Теперь «знаменитые Белые ночи» трудно представить без «знаменитых питерских выпускников».
«Кстати говоря, пользуясь случаем, поздравляю всех-всех ребят с выпускным. Счастливого старта в новую жизнь, ребята», — поздравил актер.
А вот сам Дьяченко, будучи выпускником, мечтал о поступлении Ленинградский театральный институт, однако понимал, что «не потянет». Его выбор в итоге пал на электротехнический. А в 90-е и вовсе ушел в спортивный менеджмент. Актерская карьера началась в 2000 году с легендарного фильма Алексея Балабанова «Брат 2» и, по словам Дьяченко, сейчас он находится в той точке, о которой мечтал после окончания школы.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие престижные награды завоевал праздник «Алые паруса».