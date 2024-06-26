«Знаменитые Белые ночи»: Дьяченко считает «Алые паруса» прогремевшим на весь мир праздником

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актер после окончания школы хотел поступить в Ленинградский театральный институт, однако объективно оценив свои силы, передумал.

«Алые паруса» — всемирно-известный праздник. Об этом заявил звезда сериала «Закон тайги» Александр Дьяченко в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

«Замечательный праздник», — отметил Дьяченко.

По его мнению, праздник «Алые паруса» стал неотъемлемой частью культурной столицы. Теперь «знаменитые Белые ночи» трудно представить без «знаменитых питерских выпускников».

«Кстати говоря, пользуясь случаем, поздравляю всех-всех ребят с выпускным. Счастливого старта в новую жизнь, ребята», — поздравил актер.

А вот сам Дьяченко, будучи выпускником, мечтал о поступлении Ленинградский театральный институт, однако понимал, что «не потянет». Его выбор в итоге пал на электротехнический. А в 90-е и вовсе ушел в спортивный менеджмент. Актерская карьера началась в 2000 году с легендарного фильма Алексея Балабанова «Брат 2» и, по словам Дьяченко, сейчас он находится в той точке, о которой мечтал после окончания школы.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие престижные награды завоевал праздник «Алые паруса».