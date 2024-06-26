Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Активно набирающий популярность 15-летний актер недавно занялся музыкальной карьерой. Вместе с Игорем Матвиенко они выпустили песню «Как быть».

Исполнитель роли Пальто в «Слове пацана» Леон Кемстач готов в будущем принять участие в концертной программе главного выпускного «Алые паруса». В этом он признался 5-tv.ru в кулуарах XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

«Я бы сказал, да. Я бы, безусловно, согласился, если бы меня позвали. Да и сам бы просто так приехал. Это очень круто. Выступить? Почему нет? Я максимально к этому открыт. Я стал более ответственно и серьезно развиваться в музыкальной деятельности. Она меня зацепила особенно после того, как я выступил на Петровской Ассамблее в Петербурге и спел там свой трек «Как быть», — признался юноша.

Сам праздник «Алые паруса» Кемстач считает захватывающим и душевным.

«Те самые даже алые паруса, которые проплывают по Неве в Петербурге. Это безумно красиво. Это захватывает дух», — делится впечатлениями от увиденного в соцсетях актер.

Леон Кемстач добавляет — если бы так случилось, что его выпускной бы прошел в Петербурге, то он был бы счастлив.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, концерт на Дворцовой площади начнется 28 июня в 22:00 по московскому времени и продлится два часа 40 минут. После чего в самое темное время суток в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу. Под тысячи залпов салюта бриг «Россия» с алыми парусами пройдет через створы Троицкого и Дворцового мостов, совершит свой изящный разворот, а тысячи вчерашних школьников загадают желания.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.