«Молодец! Браво!» — звезды поддержали Алсу после развода
Алсу выпустила первый клип после развода и получила всеобщую поддержку коллег
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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К поздравлениям присоединилась супруга Гарика Мартиросяна.
Певица Алсу выпустила первый клип с момента скандального развода с мужем, и сразу же стала примером для подражания в глазах других звезд. Дело в том, что в 2022 году появились слухи о подлой измене мужа артистки Яна Абрамова с моделью и бывшей девушкой рэпера Тимати Анастасией Решетовой.
Сначала слухи опровергала даже сама Алсу, но позже открыто обвинила разлучницу во лжи и сокрытии интрижки с ее мужем.
А вчера певица выложила в интернет свой новый трек и даже сопроводила его впечатляющим клипом. Это первая песня артистки практически за год выматывающих сплетен и тяжелого развода, так что многие коллеги звезды не могли не выразить ей свою поддержку и восхищение.
Так, добрые сдлва опубликовали на своих страницах в соцсетях: Натан, Валентина Рубцова, а также жена Гарика Мартиросяна Жанна.
«Молодец! Соседи затопили, а вы не растерялись. Браво!» — с юмором написала она в личном блоге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу подтвердила связь Решетовой с ее мужем.