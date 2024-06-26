«Был лучшим во всем»: Бузова сравнила поцелуи с Батрутдиновым и Давой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица раскрыла, кто наиболее близок ее сердцу.

Певица Ольга Бузова сравнила поцелуи с юмористом Тимуром Батрутдиновым и блогером Давидом Манукяном. Об этом артистка рассказала во время шоу Павла Воли, где звезда отпраздновала 20-летие своей карьеры.

Бузова отметила, что ей тяжело сравнивать, кто лучше целуется, однако про Манукяна она сказала, что он «был лучшим во всем». Певица призналась, что любила блогера.

Певица подчеркнула, что с Батрутдиновым она «как бы не встречалась», а любви и подавно не было. Когда же ведущий Павел Воля еще раз завел Бузову в новую чащу выбора лучшего поцелуя, то артистка сказала, что Манукян целуется «хорошо».

Следующий шаг на шоу сделал уже Тимур, который признался, что в прошлом рассматривал Бузову на роль своей жены. Ему жаль, что у певицы не оказалось ответных чувств.

Стоит упомянуть, что в начале июня Бузова призналась, что больше не испытывает чувств к блогеру Давиду Манукяну — она проверила это поцелуем с ним.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова планирует стать мамой.