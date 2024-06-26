В петербургском Доме музыки прошел творческий вечер «Памятник нерукотворный»

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Произведения Александра Пушкина исполняли народные артисты России — Сергей Ролдугин и Николай Буров.

В петербургском Доме музыки этой ночью звучали знакомые с детства строки: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». А еще на творческом вечере «Памятник нерукотворный» сошлись поэзия и классическая музыка.

Произведения Александра Пушкина исполняли народные артисты России — Сергей Ролдугин и Николай Буров. И все это — под мировые шедевры Рахманинова, Чайковского, Глазунова и Штрауса. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов побывал на творческом вечере.

На сцене звучат великие стихотворения — такие знакомые, такие родные для каждого носителя русского языка. Мелодия не только в текстах, ее дополняет классическое исполнение.

Поэзия и музыка не соревнуются за зрительское внимание, а лишь усиливают воздействие на публику.

Музыкально-поэтический вечер «Памятник нерукотворный» в Санкт-петербургском Доме музыки — это дань гению, который и сегодня первый поэт России, один из главнейших ее символов.

Сегодня главный герой на сцене — творчество.

«Каждое стихотворение Пушкина — оно настолько богато разными настроениями, что поймать одно настроение — это будет мало. Но в общем задача была такая — как раз быть таким послесловием текста», — говорит народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

А иногда, наоборот, его предисловием. «Восточный танец для виолончели и фортепиано» Сергея Рахманинова, например, задает настроение — для восприятия отрывка из очерка «Путешествие в Арзрум». А сентиментальный вальс Чайковского по эмоциональной тональности перекликается с пушкинской осенью.

Народный артист России Николай Буров рассказывает, что лирика и проза «солнца русской поэзии» с ним уже более полувека. Вместе с маэстро Ролдугиным они посвящали вечера Блоку, Петру Великому, и вот теперь Пушкин на сцене Дома музыки.

«Дом музыки — это академия академий музыкальных. Но, в то же самое, время Ролдугин имеет такое смелое решение, он любит сделать один музыкально-литературный вечер, хотя бы один в сезон. Мне кажется, это очень хорошо», — говорит народный артист РФ Николай Буров.

Маэстро Ролдугин признается, что часто перечитывает Пушкина. Да и сам поэт — очень музыкален. Ведь не зря его поэмы, драмы, повести пленили воображение больше тысячи композиторов.

«Здесь сочетается глубина потрясающая, провидение и удивительная легкость. Не понимаешь, как это не пришло в голову миллионам, то, что пришло в голову одному человеку», — говорит народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Поэзия и музыка гораздо ближе, чем кажется. Ведь оба вида искусства воспроизводят звук в определенной ритмической последовательности. И этот «союз двух искусств» никого не оставил равнодушным