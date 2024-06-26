Атом бывает мирным: ровно 70 лет назад в СССР заработала первая АЭС истории человечества

Ровно 70 лет назад в СССР заработала первая АЭС истории человечества

Фото, видео: © РИА Новости / Олег Кузьмин; 5-tv.ru

Обнинская станция была запущена в 1954 году.

В этот день 70 лет назад заработала первая АЭС в мире: 26-го июня 1954 года запустили Обнинскую атомную электростанцию. И всему миру стало понятно, что атом бывает мирным.

Обнинская АЭС проработала 48 лет, что на 18 больше запланированного срока. В 2000-х ее работу остановили. Теперь там находится научно-исследовательский комплекс, а сам Обнинск за эти годы превратился в крупный наукоград.

Какие открытия здесь совершают теперь, рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Темный лабиринт с аппаратурой, приборами и знаками радиационной угрозы много лет будоражили воображение исследователей техногенных объектов.

Гриф секретности с помещений, в которых советские инженеры создавали летопись нового вида энергетики, срывает экскурсия в подземелья Обнинской АЭС.

Одна из нижних точек атомной электростанции — 12 метров под землю. За огромной семитонной дверью находились резервуары, в которые стекала радиоактивная вода из первого контура реактора. Сейчас здесь можно находиться без специальных средств защиты. А раньше сюда было запрещено заходить.

Обнинская атомная станция — первая в истории человечества. Ее запуск в СССР перевернул представление о науке. Ровно 70 лет назад об этом писала вся мировая пресса. Советские физики-ядерщики показали планете возможности мирного атома. В противовес США, которые использовали разрушительную силу атомного оружия против гражданского населения.

26 июня 1954-го: на дворе «хрущевская оттепель», а в кабинете директора Обнинской АЭС атмосфера накалялась. Начальник проекта сделал запись в оперативном журнале и отчитался по телефону в Москву: 17 часов 45 минут, пар подан на турбину. На другом конце провода ему ответили: «С легким паром!». Так академики Курчатов и Александров поздравили коллектив с историческим событием мирового масштаба.

Персонал для секретного объекта обучали тайно. Даже адрес места работы выпускники вузов узнавали в устной форме, когда получали диплом.

«Доедешь до станции „Обнинская“. Не вздумай ни у кого ничего спрашивать! Увидишь тропинку вдоль леса, а там направо по дороге до проходной. Именно так инструктировали в деканате Московского механического института», — рассказывает специалист отраслевого мемориального комплекса «Первая в мире атомная электростанция» Алеся Азаренок

АЭС без перебоев давала энергию почти полвека. Реактор остановили в 2009-м. Это был тоже своего рода научный эксперимент.

Исследования на станции продолжаются и сегодня, в том числе, по созданию реакторных установок нового типа.

«Разработка технологий, позволяющих эффективно дожигать или перерабатывать долгоживущие отходы, разработка технологий и таких реакторных систем, которые позволяют уменьшить наработку долгоживущих радиоактивных изотопов. Она как раз и способствует продвижению в будущем ядерной энергетики», — объясняет генеральный директор Физико-энергетического института имени Лейпунского Андрей Лебезов.

В Обнинске наработана уникальная экспериментальная база. На быстрых физических стендах моделируют поведение веществ в реакторах. До введения антироссийских санкций сюда стояла очередь из иностранных ученых.

«Подобной базы нет ни у кого больше. И, по сути, все страны, которые ранее занимались быстрой энергетикой, а это, в первую очередь, Франция, это Япония, они, по сути, сейчас приостановили свое развитие. И дальше расчетов они пройти не могут», — отмечает начальник комплекса БФС Александр Жуков.

Зато получила импульс российская ядерная медицина. Увеличилось производство препаратов для терапии онкозаболеваний. В диагностике функций органов применяют «технеций 99м», который выпускают тут же.

«Он выбран именно из-за короткого периода полураспада. Малая энергия гаммакванта не наносит биологический вред организму человека», — говорит начальник отдела производства и развития генераторных систем Дмитрий Степченков.

Площадей нужно больше, поэтому в 200 метрах достраивают крупнейший завод в Европе по производству персонифицированных фармпрепаратов. Ими будут лечить онкобольных.

«Не мы зависим, а от нас зависят. Радий, который будет производиться корпорацией Росатом, его никто еще не умеет производить. Йод 131 — довольно известный препарат, довольно известный изотоп. Многие его могут производить. Но опять же его у нас покупают. — Та же самая история по молибдену», — подчеркивает генеральный директор АО НИФХИ имени Карпова Олег Кононов.

Для новых проектов в ядерной энергетике к 2035 году отрасли потребуются десятки тысяч специалистов. В технической академии Росатома такие кадры уже готовят. На фундаменте, заложенном 70 лет назад советскими физиками, российские ученые успешно продолжают открывать полезные свойства мирного атома.