«Не шутите так, пацаны»: в Махачкале перекрыли улицы из-за неудачного прикола

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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После терактов в Дагестане на подозрительные вещи правоохранители реагируют особо остро.

В Махачкале после обращений к правоохранителям прошли проверочные мероприятия. Оказалось, что это случилось из-за неудачной шутки одного из жителей Дагестана. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики.

К правоохранителям обратилась 17-летняя девушка, которая сообщила о готовящемся нападении на мирных жителей. Она сидела на скамейке с подругой, когда неподалеку припарковался черный автомобиль, из которого вышли три мужчины.

«Один из них подошел к ним сзади и сказал: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!» — рассказали в МВД.

Так мужчина решил «пошутить» над девушками. В итоге он оказался в отделе полиции, где ему пришлось записать видео с объяснениями.

«Первый и последний раз в жизни так делаю. Не шутите так, пацаны! Моя шутка сюда (в полицию) меня привела», — сказал мужчина.

Из-за неудачного прикола правоохранители задействовали семь нарядов, а также вызвали кинологов, чтобы провести полную проверку территории. После терактов в Дагестане на подозрительные вещи правоохранители реагируют особо остро.

Теракт в Дагестане

Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики одновременно атаковали два города в Дагестане. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.

Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным.