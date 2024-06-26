Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову исполняется 80 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Сегодня у компартии — более 160 тысяч сторонников.

Свой юбилей сегодня отмечает один из самых известных и неординарных политиков России: лидеру КПРФ Геннадию Зюганову исполняется 80.

В рядах компартии Геннадий Андреевич почти всю сознательную жизнь. Политик четырежды баллотировался на пост президента и каждый раз уверенно занимал второе место.

В начале своей политической карьеры — в роковом для Советского Союза 1991 году — Зюганов резко раскритиковал Горбачева и его перестройку.

«Лучше мы уберегли тогда страну, и мы были впереди планеты. Тогда мы упустили эту историческую возможность. Вот сейчас не упустить» Чтобы сейчас победить, надо быть сплоченными», — говорит Геннадий Зюганов.

У КПРФ сегодня более 160 тысяч сторонников. Но к 80-летию Зюганов подошел не только с мощным политическим бэкграундом. Он — примерный семьянин: двое детей и восемь внуков!