Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

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Судья учла срок, который журналист уже отбыл, но каков окончательный вердикт?

Дело журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено. Теперь фигурант может покинуть зал суда. Об этом заявила судья по итогам заседания в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан.

Она учла срок, который журналист отбыл до слушаний, поэтому дальнейшее заключение ему не требуется.

При этом сторона защиты Ассанжа отметила, что WikiLeaks продолжит работу, а журналист будет поддерживать свободу слова и прозрачность.

После суда Джулиан не стал отвечать на вопросы и давать комментарии, сел в машину и уехал.

Джулиан Ассанж — основатель платформы WikiLeaks, где в 2010 году были опубликованы секретные видеоматериалы с преступлениями американских военных в Ираке, в том числе — убийствами мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ассанж признал себя виновным по обвинению в шпионаже. Журналист в этот момент сидел, сложив руки, а его лицо не показывало каких-то эмоций.

Около 25 представителей СМИ пустили в зал суда, но им запретили вести видеосъемку. Ассанжа обязали дать распоряжение WikiLeaks уничтожить секретную информацию.