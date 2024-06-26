Противник круглосуточно под «Градом» ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне спецоперации на Украине.

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по объектам, позициям, технике и живой силе ВСУ на сватовском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты от беспилотной разведки, наши бойцы открывают огонь по позициям ВСУ. Применяют они осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.