Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Противнику было нанесено огневое поражение.

Десантники на Т-72БЗМ уничтожают пункты временной дислокации и управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Живая сила Вооруженных сил Украины (ВСУ) была засечена разведкой с воздуха. Враг осел в полуразрушенных домах на правобережье Днепра.

Экипаж Т-72БЗМ выдвинулся на закрытую огневую позицию и точными ударами по заданным координатам нанес огневое поражение украинским нацистам. Дроны помогли нашим бойцам корректировать выстрелы.

После успешного выполнения боевой задачи экипаж оружия переместился в тыловой район и перезарядил свой «Т-72» для дальнейшей работы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.