Священник объяснил, за какие грехи верующих могут наказать болезнями
Священник Сильченков: испытания даются человеку, чтобы он осознал свои ошибки
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Если начал мучать недуг — время вспомнить о своих ошибках.
Бог может наслать на верующих испытания болезнью. Священник Игорь Сильченков рассказал в беседе с Дзен-каналом «Торжество православия», за какие грехи Всевышний может наказать православных.
Батюшка отметил, что испытания даются для того, чтобы человек осознал свою ошибку и встал на путь истинный. Так Бог реагирует на нераскаянные грехи. Если верующий заболел, то стоит сходить в храм, чтобы исповедоваться. Также нужно начать вести более праведный образ жизни.
Священник посоветовал заболевшим вспомнить свои ошибки. Если все осознать и усвоить, то и недуг уйдет.
«Он сделал это не для того, чтобы привести нас в рабство конических устоев, а для того, чтобы освободить нас от последствий греха. Бог создал человеческое тело и знал, что будет лучше для нас», — объяснил Сильченков.
Если человек ведет распутный образ жизни, то может столкнуться с венерическими заболеваниями. Некоторые из них можно вылечить, но с трудом. Это один из примеров грехов, за которые Бог может наказать человека.
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