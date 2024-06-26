Есть инсайды? Самбурская упрекнула Решетову из-за романа с мужем Алсу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса сходила на неудачное свидание. Это и стало поводом, чтобы задеть модель.

Актриса Настасья Самбурская недавно рассказывала в личном блоге о своем неудачном свидании. Она поделилась, что мужчина оказался женатым и ее чувства охладели.

Однако в Интернете распространились слухи, что звезда «Универа» не прочь познакомиться с женатыми. Об этом ее напрямую и спросили подписчики. Ответ Самбурской не заставил себя долго ждать.

«Вы меня с какой-то другой Настей перепутали. Не выдумывайте. Вам в пабликах такого понапишут», — ответила актриса.

Поклонники подумали, что это упрек в адрес модели и бывшей рэпера Тимати Анастасии Решетовой. Сейчас ее подозревают в тайном романе с бизнесменом Яном Абрамовым, который изменил своей жене — заслуженной артистке России Алсу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица обвинила модель в интимной связи со своим мужем. Решетова заявила, что не стала бы встречаться с женатым мужчинам.