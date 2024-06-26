Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Зловонное дыхание можно с легкостью перетерпеть ради такого эффекта.

Регулярное употребление чеснока может помочь снизить уровень глюкозы и холестерина. К такому выводу пришли китайские ученые из Юго-Восточного университета и Университета Сизан Миньцзу. Результаты метаанализа 22 исследований они опубликовали в журнале Nutrients.

Как объяснили ученые, глюкоза и липиды — это ключевые питательные вещества для организма, обеспечивающие энергию и основу различных строительных блоков. А современные диеты зачастую увеличивают риск проблем со здоровьем.

«У здоровых людей метаболизм глюкозы и липидов точно регулируется. Нарушения метаболизма глюкозы и липидов могут привести к ряду хронических заболеваний, включая атеросклероз, диабет и жировую дистрофию печени», — пояснили специалисты.

Но если в свой рацион ввести чеснок на регулярной основе, то можно заметить снижение уровня глюкозы и холестерина. Однако полученные в ходе исследования данные не настолько полны, чтобы связывать снижение риска сердечных заболеваний с употреблением чеснока.

Ученые пообещали продолжить опыты, но уже с использованием нескольких различных видов чеснока: сырого, выдержанного экстракта и таблеток из чесночного порошка.

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