Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока
Nutrients: чеснок может помочь снизить уровень глюкозы и холестерина
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
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Регулярное употребление чеснока может помочь снизить уровень глюкозы и холестерина. К такому выводу пришли китайские ученые из Юго-Восточного университета и Университета Сизан Миньцзу. Результаты метаанализа 22 исследований они опубликовали в журнале Nutrients.
Как объяснили ученые, глюкоза и липиды — это ключевые питательные вещества для организма, обеспечивающие энергию и основу различных строительных блоков. А современные диеты зачастую увеличивают риск проблем со здоровьем.
«У здоровых людей метаболизм глюкозы и липидов точно регулируется. Нарушения метаболизма глюкозы и липидов могут привести к ряду хронических заболеваний, включая атеросклероз, диабет и жировую дистрофию печени», — пояснили специалисты.
Но если в свой рацион ввести чеснок на регулярной основе, то можно заметить снижение уровня глюкозы и холестерина. Однако полученные в ходе исследования данные не настолько полны, чтобы связывать снижение риска сердечных заболеваний с употреблением чеснока.
Ученые пообещали продолжить опыты, но уже с использованием нескольких различных видов чеснока: сырого, выдержанного экстракта и таблеток из чесночного порошка.
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