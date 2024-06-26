Много вопросов: повторный пожар и другая последняя информация о ЧП во Фрязино

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

Следователи разбираются, почему люди так и не дождались помощи.

В подмосковном Фрязино вечером вновь загорелось здание НИИ, в котором тушили сильнейший пожар все минувшие сутки. Почему сегодня произошло повторное возгорание, понятно — спасатели просто плохо пролили пепелище. Хотя в тушении были задействованы даже вертолеты. Но вот ветер подул чуть посильнее, и вновь открытое пламя.

К этому происшествию, в цело, очень много вопросов. Начиная с пожарной безопасности в здании, и заканчивая работой спасателей, которые в течение нескольких часов не могли вытащить из здания людей, попавших в огненную ловушку. В итоге шесть человек погибли.

С места событий передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Офисное здание во Фрязино, в котором погибли люди, вспыхнуло опять. Ветер раздул пламя на самом верхнем этаже. Похоже, что последствия этого пожара будут анализировать несколько месяцев. Много вопросов у следователей и к арендаторам, и к владельцам. А также, возможно, и к пожарным.

Еще днем вместе с одним из арендаторов съемочная группа на несколько минут зашла внутрь, чтобы узнать, что именно здесь горело.

По сути, промышленная многоэтажка во Фрязино была превращена в огромную печь. Сразу на нескольких этажах — цеха, связанные с деревообработкой. И в то же время многие помещения были просто заброшены.

«Зимой не было электричества, не было отопления, не было воды. Летом проблемы. У нас стояла целая цепочка проблем, мы от этого зависели», — рассказал предприниматель Михаил Олейников.

Схема аренды очень запутанная. Плата за помещения шла различным юридическим лицам, хотя официально здание принадлежит 44-летней Татьяне Белоусовой. Она в процедуре банкротства, и в последнее время это огромное строение практически никто не обслуживал. Когда полыхнуло, сигнализация не сработала. Сергей Чиликин слышал лишь крики о помощи.

«Загорелось сразу в нескольких местах. Люди выходили и говорили, что горит на втором этаже, горит на пятом этаже. Все это как-то странно происходило», — вспоминает очевидец Сергей Чиликин.

Пожарные были на месте примерно через 20 минут. Как доказательство, есть фотография. Но на ней видно, что огонь никто не тушит. Почему? А вот тут начались проблемы.

«Сама машина у нас в длину порядка восьми метров. Когда встает, чтобы выпустить лестницу вверх на 227 метров, она должна расставить дополнительные опоры, которые порядка восьми или десяти метров. Если парковка забита, машина не может встать в рабочее положение, чтобы выдвинуть лестницу», — рассказал руководитель проектов интегрированной системы безопасности Сергей Победоносцев.

Машины с парковки оттаскивали, проезд расчищали. На записи очень хорошо видно, как это происходило. Кроме того, формально это офисное здание восьмиэтажное, а в реальности здесь все 11, а то и 15 обычных этажей. Высота каждого пролета — четыре метра. Люди из огня кричали и молили о помощи спасателей, но лестницы к ним никто так и не подал.

«Одна женщина бегала вокруг них. Хоть брезент натяните, они прыгнут. Одеяло, что-нибудь. Час кричала, орала, там ее муж был, которого вытащили», — рассказал очевидец.

Сыграла роль и удивительно неудобная форма внутреннего двора. Он треугольный, с нависающими межкорпусными переходами.

«Некоторые эксперты говорят, что использовать здесь пожарному лестницу в тот день было достаточно затруднительно, и дело вот в чем. Въезд здесь достаточно широкий — вот ворота, а конфигурация двора оставляет желать лучшего. Очень узкие проезды», — показал корреспондент Григорьев.

На наши вопросы о том, почему в нужный момент во Фрязино не оказалось техники, способной дотянуться до самого верха, в МЧС пока не ответили. Сразу несколько очевидцев рассказывают о проблемах, которые возникали одна за другой. Якобы очень долго искали гидрант, в котором не оказалось нужного давления, потом двор, заставленный машинами. И все это время из огня кричат люди, умоляя спасти. Очевидцы вспоминают детали произошедшего:

«Пожарные машины пустые были. Люди, пожарники туда-сюда ходили».

«Охранник рассказывал, тут, говорит, пожарные приехали, час вокруг здания ходили, все что-то вынюхивали, смотрели. Так и не начали тушить даже».

«Можно сказать, уже через три часа, когда люди взывали о помощи, появились лестницы, появился подъемник».

Весь день на месте происшествия работала группа Следственного комитета России. Очевидно, будут сделаны выводы не только в отношении владельцев здания, но и проведен тщательный разбор действий пожарных. По официальным данным, в огне погибло шестеро.