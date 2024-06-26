Реквием по Европе: экс-глава МИД Австрии о главной проблеме западного общества

Карин Кнайсль: Европе нужно переосмыслить историю, а не перевирать ее

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В Старый свет сейчас едут за шоппингом и музеями, но возможно ли там жить?

После презентации своей новой книги «Реквием по Европе», которая прошла в РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет), экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала про проблемы европейского общества и дала свою оценку, возможно ли их еще исправить.

«Чтобы Европа могла заново открыть свою душу, мы должны переосмысливать историю, а не перевирать ее, потому что в настоящий момент очень много искажений в истории», — отметила дипломат.

Она добавила, что в Европе большое количество маленьких государств, которые на протяжении всей истории противостоят друг другу, но при этом приходят на помощь в трудные моменты.

Экс-глава МИД Австрии надеется, что жители европейских стран смогут взбираться вверх по социальной лестнице, достигать чего-то. Ей хочется, что Европа стала такой, какой была раньше, когда все хотели приехать и пожить там хотя бы немного. Сейчас же это просто место шоппинга и музеев.

«Я надеюсь, что получится вернуть то, что утеряно. Сейчас есть всего лишь один Париж, одна Флоренция, одна Венеция», — сказала дипломат.

Карин Кнайсль переехала в Россию и обосновалась в Санк-Петербурге. Скоро она планирует перебраться за город. В нашей Большой и Необъятной она нашла новый дом и открыто признается в любви стране. По Родине, как отмечает, не скучает. Об этом позаботились люди, которые давили на нее во время жизни в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кнайсль отреагировала на теракт в «Крокусе».