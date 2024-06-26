«Свободное место»: Карин Кнайсль рассказала, с чем у нее ассоциируется Россия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Бывшая министр иностранных дел Австрии призналась, что начала новую жизнь в нашей стране.

Россия — это свободное место, где большое гармонично сочетается с маленьким. Так экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ответила на вопрос 5-tv.ru о том, с чем у нее ассоциируется наша страна.

«Мне нравится русский язык за уменьшительно-ласкательные слова: секундочка, минуточка — то, как вы «уменьшаете» названия. И это потрясающее сочетание большого и маленького — это то, с чем я ассоциирую Россию сейчас: большое пространство и важность маленьких вещей.

И Россия для меня — я поняла это в последние месяцы — это любовь к жизни. Это сказать жизни «да». Я поняла это, когда увидела, как доктор относится к моей больной собаке, я вижу это во многих других вещах. Русские люди отвечают жизни «да». Это то, с чем я ассоциирую Россию», — поделилась политик во время беседы с журналистами на презентации своей книги «Реквием по Европе» в РГГУ (Российском Государственном Гуманитарном Университете).

В отличие от России, добавила Кнайсль, нынешняя Европа, особенно Германия, ассоциируется у нее с апокалиптическим мышлением. Если в России люди говорят жизни «да», то Европа — это «мрак и какой-то беспорядок», когда речь заходит о будущем и о жизни, пояснила экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль призналась, что сожалеет об утрате той Европы, которая всегда была для нее олицетворением верховенства права и свободы.

Говоря о жизни в России, куда политик окончательно перебралась около года назад, Кнайсль призналась, что она словно начала все заново и очень благодарна за те поздние возможности, которые появились у нее здесь. Своей главной задачей на сегодня она считает освоение русского языка, чтобы не только говорить, но и думать на нем.

«Мне нужно начать больше думать по-русски. Но я чувствую, что мне рады, и ощущаю себя в безопасности. И отличие от прошлого заключается в том, что я поняла в очередной раз, что все может измениться за очень короткий срок. Когда я была маленькой, моя жизнь поменялась после того, как моя семья обанкротилась… Все может поменяться, все может измениться за один день. И сейчас я, может быть, даже живу более осознанно и с большей благодарностью, чем жила до этого», — заключила Кнайсль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала жить в Россию и мечтает построить дом на востоке страны.