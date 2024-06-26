«Я не скучаю по Родине»: как экс-главе МИД Австрии живется в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Карин Кнайсль планирует обосноваться в маленькой деревне и ездить оттуда с лекциями по университетам российских городов.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая уже около года живет в России, не скучает по Родине. В этом она призналась в беседе с 5-tv.ru после презентации своей книги «Реквием по Европе», которая прошла в РГГУ (Российский Государственный Гуманитарный Институт).

«Я думаю, мне повезло, что я не скучаю по Родине. Это радует, потому что слишком много всего произошло и слишком много ненависти еще остается», — сказала Кнайсль.

Если бы не те соотечественники, которые призывали отдать ее под суд и называли предателем, возможно, она бы и испытывала тоску, добавила политик.

«Я всегда говорю, что они мне все упростили, чтобы я не скучала по дому. Поэтому я могу сказать — это радует, что я не скучаю по дому», — повторила Кнайсль.

В России бывший австрийский министр живет уже десять месяцев и ей здесь очень нравится. Кнайсль благодарна россиянам, которых называет дружелюбными и приветливыми. В планах политика — поселиться в деревне.

«Я несколько месяцев живу в Петербурге, но многие знают, что скоро я перееду в маленькую деревню с моими животными. И это не на лето, я люблю находиться в деревне», — пояснила Кнайсль свое решение.

Также у политика большие планы по преподавательской деятельности в России. Она говорит, что Петербург станет основным местом ее семинаров и круглых столов, кроме того, она намерена преподавать и читать лекции в университетах других российских городов — Екатеринбурга, Хабаровска, Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала в Россию.