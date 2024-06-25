Тотальная дискриминация: как русофобия приобрела характер мейнстрима в Европе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

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Повестка унижения русских идет не от обычных граждан, а насаждается сверху.

Унижение россиян, русскоязычных и всего, что связано с Россией, приобрело характер мейнстрима в Западной Европе. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил основатель и руководитель проекта «Путь домой» Анатолий Бублик.

«На самом деле все выступления правозащитников и организаций в Западной Европе о том, что дискриминируется русскоговорящее население или люди, относящиеся к России, к большим изменениям привести не могут», — подчеркнул он.

Бублик добавил, что повестка унижения русских идет не от обычных граждан, а насаждается сверху. Именно поэтому ни одно из заявлений и мероприятий правозащитников не имеет позитивного эффекта.

Также Бублик указал на сложность обеспечения в сложившихся условиях правовой защиты российских граждан за рубежом. Он пояснил, что для этого человеку нужно прийти в консульство, а многие из них уже закрыты.

В пример глава «Путь домой» привел Германию, где люди месяцами ждут в очереди для решения своего вопроса.

Проект «Путь домой» работает с января 2023 года. За это время за помощью обратились более 156 тысяч русскоязычных семей, из которых 40% — жители Германии. Организация помогает тем, кто столкнулся с дискриминацией по национальному и языковому признаку.

Также проект помогает людям других национальностей, которые хотели бы переехать жить в Россию. За полтора года таких обратилось около пяти тысяч человек. Среди них — немцы, австрийцы, шведы, швейцарцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что притеснения русских в Германии, по словам главы проекта «Путь домой» Анатолия Бублика, начались практически сразу после начала спецоперации на Украине.