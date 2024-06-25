Собянин назвал сумму одобренных для столичных компаний грантов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Город стал выделять грант на приобретение оборудования в 2022 году. Его максимальная сумма — 30 млн рублей в год

Москва одобрила выделение грантов на оборудование и развитие деятельности для 190 столичных компаний. Общая сумма поддержки превысила 1 млрд рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Получатели грантов — разработчики ИТ-продуктов и промышленного оборудования, нацеленные на импортозамещение и создание высокотехнологичных решений», — написал Собянин в своем Telegram.

Компании, о которых идет речь, производят, например, инструменты для металлообработки; охлаждающие и обогревающие системы для банкоматов, вендинговых аппаратов и терминалов самообслуживания. Также среди выпускаемой ими продукции — роботизированные и автоматизированные комплексы оборудования, обеспечивающие износостойкость авиационных двигателей.

Гранты одобрили и разработчикам платформы для работы с цифровыми документами, а также комплексных решений для автоматизации систем управления городской инфраструктурой — на их базе, к примеру, обеспечивается электроснабжение ВПП в Шереметьево.

Город стал выделять грант на приобретение оборудования в 2022 году. Его максимальная сумма — 30 млн рублей в год.