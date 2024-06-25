Пролетели три этажа: семья погибла при падении машины с парковки ТЦ в Краснодаре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Все, кто был в салоне, в том числе ребенок, погибли.

В Краснодаре семья из трех человек погибла после падения машины с многоуровневой парковки торгового центра. На этих кадрах видно, как легковушка разгоняется и пробивает ограждение. Машина пролетела три этажа и перевернулась.

На помощь сразу же бросились очевидцы. Но все, кто был в салоне, в том числе ребенок, погибли, несмотря на все усилия прибывших медиков. Известно, что за рулем находился глава семейства. Предварительно, он не справился с управлением.