Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Артистка не поверила заверениям модели о том, что для нее недопустим роман с женатым мужчиной.

Певица Алсу обвинила во лжи модель Анастасию Решетову, которая сказала, что никогда не стала бы встречаться с женатым мужчиной. Такое заявление экс-возлюбленная рэпера Тимати сделала после того, как ей приписали роман с мужем Алсу Яном Абрамовым.

«Врет», — прокомментировала Алсу публикацию, в которой Решетова отрицала связь с Абрамовым.

Поклонники певицы сразу сделали вывод, что супруг все-таки изменял ей с моделью.

Более того, издание KP.RU нашло «свидетеля» связи Абрамова с Решетовой. Им оказалась некая Элина — блогер, проживающая в Италии. По ее словам, в прошлом году бизнесмен и модель вместе делали визы в Китай, а подруга Элины работала в том визовом центре, куда они обращались.

«Я летала в августе в Москву. Встретились со знакомой, которая на тот момент работала в визовом центре Китая. Вот она мне рассказала, что приходили Ян Абрамов и Анастасия Решетова. Она их узнала. Я еще тогда подумала: „Ничего себе инфоповод!“. Но не следила ни за кем из них и вообще думала, что Абрамов и Алсу давно разошлись», — цитирует здание Элину.

Слухи о том, что Абрамов и Решетова — любовники, появились летом прошлого года. Тогда же пользователи сети обратили внимание на внешнее сходство между моделью и певицей.

Однако Решетова на днях публично опровергла слухи о романе с Абрамовым.

«Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера», — заявила модель.

По ее словам, за последний год ее видение отношений с теми, кто в браке, перевернулось с ног на голову. Привлекательность мужчин, которые состоят в браке, «пропадает в глазах», считает Решетова.

Прийти к такому выводу модели, по ее словам, помогла психотерапия. Также она заявила, что слухи о ее романе с без пяти минут бывшим мужем певицы Алсу ей уже порядком надоели. Более того, 28-летняя звезда призналась, что уже три года состоит в отношениях с мужчиной, который старшее ее на три года. Стало быть, Абрамов, которому сейчас 46, никак не может им быть.

В июне этого года Алсу подала на развод с мужем после 18 лет брака. Разлад в семье поразил поклонников и стал причиной массы слухов. В частности, фанаты уверены, что Абрамов часто изменял знаменитой супруге. При этом сама Алсу ранее утверждала, что в их семье все хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алсу собирается выпустить песню о разводе с мужем, в которой расскажет о своих чувствах.