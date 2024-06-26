«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrew Parsons; Instagram* / lev_averbakh_cori; 5-tv.ru

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Какие процессы происходят в мозге при тепловом ударе?

Американские ученые предупредили, что тепловой стресс, спровоцированный сильной жарой, может вызвать отказ органов у человека, а также спутанность сознания. В беседе с 5-tv.ru врач-терапевт Лев Авербах рассказал, возможно ли это.

«Это по сути обморок — все эти позиции. То есть ты это отключаешься, организм и как правило там человек падает. Это компенсаторная история, чтобы улучшить питание мозга», — пояснил Авербах.

Врач указал, что во время сильной жары мозг хуже «питается», падает давление. Что касается отказа органов, то в этом специалист сомневается, по его мнению, это что-то вроде временной истории.

«При всех состояниях, которые я перечислил — их очень много: и эпилепсия, и диабет, ну имеется в виду диабетической комы. И бокс, и обморок, и отравление может быть какого-то токсического действия. Все отключается и тепловой удар, в том числе, он же солнечный», — говорит врач.

После солнечного удара сознание не сразу восстанавливается. Авербах привел в пример замкнутое пространство квартиры, где нет вентилятора или кондиционера. Если там человек долго находится, то получить тепловой стресс тоже возможно.

«Ну надо как-то себя защищать от этого. Понимать, что может произойти и либо устраивать сквознячок, либо так влажное обтирание какое-то делать, пить. На открытом источнике защищать голову, естественно: шляпой, панамой как пишут обычно. И не находиться долго там, где очень жарко», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно справлять с летней жарой — врач назвал сразу несколько простых правил.

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