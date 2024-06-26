Веселье обернулось трагедией: в Казани на вечеринке внезапно умер бизнесмен

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

СК возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины. Одна из версий случившегося — передозировка наркотиками.

В Казани на танцевальной вечеринке внезапно скончался 40-летний бизнесмен. Мужчину уже похоронили, однако у многих его смерть до сих пор вызывает вопросы. Издание «БИЗНЕС Online» провело свое расследование трагедии.

Так, одной из первых версий, которую сразу после случившегося активно начали обсуждать в соцсетях, стала передозировка наркотиками. Однако ее опровергают друзья и родственники погибшего.

Они характеризуют предпринимателя как любителя «погулять и потусить», однако «явно не наркомана и не алкоголика». Коллеги, в свою очередь, говорят, что он, «как нормальный мужчина», мог выпить по выходным в компании, при этом хорошо работал и был трудолюбивым.

Присутствие 40-летнего бизнесмена на рейв-вечеринке объясняют его серьезным увлечением электронной музыкой. По отзывам близких, мужчина сам занимался диджеингом, создавал танцевальные треки и приобретал для этого соответствующее оборудование.

Возможной причиной внезапной смерти предпринимателя его знакомые называют проблемы с сердцем. По их словам, ранее он перенес инфаркт, а в сердце у него был установлен шунт. Мужчина ежедневно принимал сердечные препараты и вообще «держал под контролем» сердце — регулярно ходил по врачам, сдавал анализы, делал УЗИ.

Организаторы вечеринки свою вину в смерти бизнесмена отрицают. Они утверждают, что, наоборот, сделали все возможное для его спасения, как только ему стало плохо.

«Мы его сразу вынесли к медику, который был на площадке, и тот начал оказывать ему помощь. Скорую тут же вызвали. Вынесли его к скорой, когда поняли, что машина пробирается через пробку», — цитирует издание одного из организаторов.

Другой сказал журналистам, что организаторы не могут с каждого посетителя требовать справки о здоровье, а также проверять, что он употребил перед вечеринкой или пронес на нее. Досмотр при входе на мероприятие имеют право проводить только сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул собеседник.

Между тем Следственный комитет по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении неустановленных лиц. Также правоохранительные органы изъяли алкогольную продукцию, оставшуюся после мероприятия. Были ли на вечеринке запрещенные вещества, предстоит выяснить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вечеринка в Петербурге закончилось реанимацией и двумя трупами.