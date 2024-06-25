Результаты биопсии: свежие подробности состояния Отара Кушанашвили

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

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Журналист по-прежнему находится в реанимации.

Журналисту Отару Кушанашвили сделали биопсию. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал источник из близкого окружения.

У критика взяли во время хирургического вмешательства небольшой кусочек ткани для исследования на характер заболевания. Известно, что такой анализ часто проводят при подозрении на онкологию.

«Ждут результата биопсии. Будет к концу недели», — сообщил источник из близкого окружения.

Он также подтвердил, что Кушанашвили по-прежнему находится в реанимации.

Несколько дней назад журналиста госпитализировали в больницу для проведения экстренной операции. Отар жаловался на боли в области живота и сердца.

После проведения хирургического вмешательства, супруга Кушанашвили Ольга сообщила о том, что он находится в сознании и стабилен.

«Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать», — сказала Ольга в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кушанашвили разнес Тутберидзе после ее заявлений про Валиеву