Следком обнародовал результаты экспертиз по крушению Ил-76 с пленными ВСУ

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Атака на российский самолет произошла в январе 2024 года, на борту находились 65 украинских боевиков.

Правоохранители собрали комплекс доказательств, подтверждающий причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к террористической атаке на российский самолет Ил-76 в Белгородской области в январе 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что 24 января Москва и Киев должны были обменяться военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. Руководство Главного управления разведки Украины и ВСУ знали об этом, но «был отдан приказ об уничтожении самолета», на борту которого находилось 65 украинцев.

В момент атаки Ил-76 был технически исправен. На месте крушения найдены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Также обнаружили элемент ракеты в теле одного из погибших.

«Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса «Patriot», — сообщила Петренко.

Согласно видео с камер наружного наблюдения, самолет поразила первая ракета на высоте около четырех тысяч метров. Вторая же цели не достигла и самоликвидировалась. После окончания поэтапной выкладки фрагментов Ил-76 стало ясно, что подрыв боевой части ракеты случился перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета.

Отмечается, что у следствия есть сведения о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружения ракетные комплексы. СК России продолжает устанавливать лиц, которые причастны к организации теракта, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Крушение Ил-76 под Белгородом

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились 65 украинских боевиков, которых везли на обмен, сопровождавшие их три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли.

В конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что следователи и эксперты ведомства установили применение киевским режимом зенитных управляемых ракет MIM-104A комплекса Patriot американского производства для атаки на Ил-76. Они были выпущены из харьковского села Липцы. На Украине причастность к атаке на самолет с военнопленными отрицают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о скорой передаче Украине тел погибших в Ил-76. Прежде Киев обращался с этим вопросом к Москве. При этом российская сторона имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личности погибших, заверяла омбудсмен.