Сотрудница Sota Vision* Фаворская осталась в СИЗО по делу об экстремизме
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
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Ее задержали, когда она планировала покинуть спецприемник в деревне Сахарово.
Басманный суд Москвы продлил срок заключения под стражей сотрудницы интернет-СМИ Sota Vision* Антонине Фаворской, Мосгорсуд признал постановление полностью законным. Как сообщает ТАСС, ее апелляцию суд отклонил.
Фаворскую задержали, когда она планировала покинуть спецприемник в деревне Сахарово после того, как отбыла административный арест за отсутствие повиновения служащему МВД.
В данный момент ее подозревают в участии деятельности ФБК**.
Ранее топ-менеджер ФБК Леонид Волков*** выступил с благодарностью ВСУ за убийства российских солдат, а также сообщил, что «не испытывает никакой тоски» от сгоревших колонн российской военной техники. Сотрудницу Sota Vision Антонину Фаворскую обвиняют в поддержке его высказываний.
* — признано в России иноагентом и нежелательной организацией.
** — признан в России иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России.
*** — признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.